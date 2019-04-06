ارتفاع حصيلة الفيضانات في #إيران إلى 70 قتيلاً

صحيفة الخليج الالكترونية

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت مناطق واسعة من إيران في الأسبوعين الماضيين إلى 70 قتيلاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

ونقلت إرنا عن مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند قوله إنّه إضافة إلى القتلى الـ70 فقد “خلّفت الفيضانات 791 جريحاً، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات”.

وأضاف أنّ أكثر المناطق تضرّراً هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصاً.

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واجتاحت الفيضانات والسيول معظم أنحاء إيران منذ 19 مارس.

وغمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 مارس، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 مارس، ما أدّى إلى مقتل 45 شخصاً.

وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 أبريل عندما عادت الأمطار الغزيرة للهطول في المنطقة.

وقالت الحكومة إنّ الفيضانات أحدثت أضراراً في نحو 12 ألف كيلومتر من الطرقات أو 36 بالمئة من شبكة الطرقات في البلاد.