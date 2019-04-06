قوات_الاحتلال تعتقل ثلاثة مقدسيين

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مقدسيين. وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت رأفت نجيب بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق، كما اعتقلت أحمد أبو عرفة، وتوفيق أبو دهيم، فور خروجهما من المسجد الأقصى المبارك.

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