حساب_المواطن يكشف حقيقة زيادة الدعم ألف ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج حساب المواطن، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة الدعم إلى ألف ريال غير صحيح، مؤكدا أن أي معلومات جديدة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك ردا من حساب المواطن، على مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “هل صحيح يوجد زيادة في حساب المواطن 1000 ريال”.
ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “لا توجد زيادة في مبالغ دعم برنامج حساب المواطن وفي حال هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال قنواتنا الرسمية وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن”.
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