إصابة عشرات الفلسطينيين في المسيرات السلمية الأسبوعية شرق #غزة

الخليج - واس

أصيب عشرات من الفلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم 5 حالات خطرة وواحدة بالغة الخطورة، فيما أصيب آخرون بالاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية في غزة :”إن أكثر من 80 فلسطينيًا أصيبوا بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة شاب آخر بقنبلة غاز في صدره، وآخرون بالاختناق بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع الفلسطينيين الذين يتظاهرون سلميًا شرق مدينة غزة”.