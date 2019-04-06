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الجيش التونسي يشدد الرقابة على الحدود مع ليبيا
قالت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، إنها شددت مراقبة حدودها مع جارتها ليبيا، بعد إعلان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم في اتجاه العاصمة طرابلس، وأوضحت في بيان، "متابعة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا الشقيقة من توتر، اتخذت الوزارة كل التحوطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة"، وذلك في أعقاب بيان أصدرته الخارجية التونسية، اليوم، عبرت فيه، عن "قلقها العميق" من التطورات الأخيرة في ليبيا، مؤكدة أنها تونس تتابع بانشغال بالغ التطورات الخطيرة للأوضاع في ليبيا، بحسب سكاي نيوز.
ودعت تونس إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من "شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه". وأكد البيان على أهمية الحفاظ على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوفير كل ظروف النجاح للمؤتمر الوطني الجامع، والتسريع بإيجاد حل سياسي دائم يمكن
ودعت تونس إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، وتفادي التصعيد الذي من "شأنه أن يزيد في تعميق معاناة الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة أراضيه".
وأكد البيان على أهمية الحفاظ على المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوفير كل ظروف النجاح للمؤتمر الوطني الجامع، والتسريع بإيجاد حل سياسي دائم يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.
وأكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، لقناة "العربية الحدث"، اليوم، دعمه لـ"الملتقى الجامع" المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري في البلاد، بقيادة المبعوث الأممي غسان سلامة، مشيرا إاى أن "هناك تشويش على هذا المؤتمر من قبل جماعة الإخوان بعد تنظيمها مؤتمرا مضادا".
ويتوقع أن يشارك في المؤتمر جميع أطياف وشرائح الليبيين، لحسم موعد الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
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