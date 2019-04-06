دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أرشيف اتفاق بين العراق والسعودية على الربط الكهربائي

قالت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، إن اتفاقا أوليا للربط الكهربائي بين العراق والسعودية جرى التوصل إليه بين الطرفين أمس الخميس في العاصمة بغداد.

وأضافت أن "الوزير لؤي الخطيب أبرم يوم أمس الخميس محضر اجتماع، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، للتعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين، تمهيداً لإبرام مذكرة تفاهم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة".

وأشار بيان للوزارة إلى أن "الوفدين العراقي والسعودي، اجتمعا برئاسة وزيري البلدين، وتم إبرام محضر الاجتماع، بعد أن أكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي إسهاما في تحقيق أهداف إنشاء مجلس التنسيق (العراقي – السعودي)، واقتناعا من الجانبين بمزايا التعاون الثنائي والتقني في مجال الطاقة الكهربائية، وتعزيزاً لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين".

وتابع "ثبت في المحضر العديد من الفقرات التي ستتضمنها مذكرة التفاهم، وعلى رأسها، الربط الكهربائي بين البلدين، وتطوير سوق الطاقة، وحث المصانع والشركات السعودية العاملة في مجال الطاقة الكهربائية على التعاون مع الجانب العراقي لتغطية الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية".

وبين أن "المحضر تضمن أيضا الاستثمار والمشاركة في تمويل مشروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية (المتجددة والتقليدية) في العراق، إلى جانب التعاون في مجال البحوث والدراسات المتعلقة بصناعة الكهرباء، وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة برفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك، علاوة على تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات". © Reuters اتفاق بين العراق والسعودية على الربط الكهربائي اتفاق بين العراق والسعودية على الربط الكهربائي

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مقدم من Dailymotion

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