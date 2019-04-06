شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إصابة 76 ألف شخص بالكوليرا فى اليمن خلال مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن شهر مارس الماضي شهد تضاعف عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن، مسجلاً إصابة 76 ألف شخص، مقابل إصابة 32 ألفاً في فبراير، في بلد أصبح الأكثر تضرراً في العالم من الكوليرا. وأشارت الأمم المتحدة - في تقرير ، أوردته قناة "العربية" الإخبارية - إلى أنه منذ عام 2016 حصد الوباء أرواح أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب ما يزيد عن مليون و400 ألف آخرين.

وأضاف التقرير أن الممرات والآسرة في المستشفى الجمهوري بتعز تكتظ بالمرضى، كباراً وصغاراً، بحثاً عن علاج غلا ثمنه، مشيرا إلى وفاة أربعة أشخاص بالوباء حتى الآن .

ويخشى أن تكون موجة تفشي الكوليرا هذه في اليمن أسوأ، مما كان الحال عليه في العام الماضي، حينما كان يتم تشخيص إصابة 50 ألف حالة إصابة أسبوعية بهذا الداء.

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