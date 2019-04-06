شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يصل إلى طهران فى زيارة رسمية تستغرق يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (السبت) وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين".مضيفا أن عبد المهدي يترأس خلال الزيارة وفدا يضم عددا من الوزراء ورجال الاعمال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى يصل إلى طهران فى زيارة رسمية تستغرق يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.