اخبار ليبيا اليوم ..نائب مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: الأزمة الليبية لن تحل إلا سياسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدولي جوناثان آلن، أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بطرق سياسية ، مشيرا الى أن مجلس الأمن يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إصدار قرار بشأن وقف الاقتتال في ليبيا.

وقال آلن ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت ـ "يجب على جميع الأطراف الليبية الجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف جميع الأعمال التصعيدية"، مضيفا أن إجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا عقد بشكل طارىء ولم يكن مدرجا ضمن جدول الأعمال وذلك يعبر عن القلق البالغ في المجلس بسبب الأخبار المتواترة من ليبيا.

وأضاف قائلا :يجب وقف التصعيد فورا لان لا حل عسكريا في ليبيا ، مضيفا أن الأزمة بحاجة إلى حل سياسي وكنا نأمل أن نكون قد اقتربنا من ذلك بسبب الجهد الذي بذله المبعوث الأممي غسان سلامة في هذا الصدد.

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد بدأ الخميس الماضي، هجوما بهدف تحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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