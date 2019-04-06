رئيس الوزراء العراقي يصل إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين

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ونقل التلفزيون الإيراني استقبال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لعبد المهدي، بمراسم رسمية في مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
© REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Office
ومن المقرر، أن يلتقي عبد المهدي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، فيما تتضمن زيارته كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات والمعاهدات المشتركة.
وكان العراق، بدأ في الاول من إبرايل/ نيسان الحالي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.
يأتي ذلك، بعد أيام من زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق، ومناقشة، مسألة الاتفاق على إلغاء رسوم التأشيرات بين البلدين.
ويمر نحو مليون ونصف المليون إيراني عبر الحدود إلى العراق سنويا للمشاركة في المراسم الدينية بالمراقد الشيعية المقدسة.
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