شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يستعيد بوابة الـ27 فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، سيطرتها على بوابة الـ27 بطرابلس بعدما أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق يوم أمس سيطرتها على البوابة وقيام رئيس الحكومة السراج بزيارتها. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى من قوات المشير خليفة حفتر - حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم /السبت/ - إن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ27 ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية"​​​.

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