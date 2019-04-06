«البرق» يقتل 30 شخصا في الصين

جدة - عمرو شويل بكين- الخليج 365:

قالت وسائل إعلام رسمية صينية في وقت متأخر يوم أمس الجمعة إن التحقيق الذي أجري بشأن حريق الغابات الذي أسفر عن مقتل 30 شخصا في جنوب غرب الصين الشهر الماضي كشف عن أن الحريق كان بسبب البرق.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إن الحريق اندلع في 30 آذار/مارس على قمة جبل يبلغ ارتفاعه 3700 متر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين بعدما ضرب البرق شجرة صنوبر يبلغ ارتفاعها 18 مترا.

ويبدو أن الشجرة سقطت وشبت بها النيران جراء البرق وتسبب سقوطها في امتداد الحريق بالمنطقة .

وتم استدعاء أكثر من 600 شخص إلى مكان الحريق للمساعدة في إخماده، إلا أنه أسفر عن مقتل 27 من رجال الإطفاء وثلاثة من سكان المنطقة.