انت الان تتابع رسميا.. الجيش الليبى يعلن تحركه لتحرير طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ليبيا
أعلن الجيش الوطنى الليبى، في بيان له، اليوم الجمعة، تحركه فعليا إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن التحرك يتم بشكل عسكري منظم، وحذر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، من نشر أي تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش الليبى ومواقع وأماكن تقدمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حفاظا على أرواح جنود الجيش، ودعا الجيش الليبى المواطنين المدنيين بالابتعاد قدر الإمكان عن أى مواقع الاشتباكات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن مكتب الاعلام سينشر تفاصيل أية تقدمات حال الانتهاء منها وتأمين المناطق المحررة.
وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قد أعلن أمس الخميس، انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، مؤكدا أن من "يلقون سلاحهم ويلزمون بيوتهم ويرفعون الراية البيضاء فهم آمنون"، بحسب كلمة لحفتر، نقلتها "سكاي نيوز" عربي. ووجه حفتر رسالة للجيش المرابط على تخوم طرابلس، قائلا: "نستكمل بعون الله مسيرتنا
وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قد أعلن أمس الخميس، انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، مؤكدا أن من "يلقون سلاحهم ويلزمون بيوتهم ويرفعون الراية البيضاء فهم آمنون"، بحسب كلمة لحفتر، نقلتها "سكاي نيوز" عربي.
ووجه حفتر رسالة للجيش المرابط على تخوم طرابلس، قائلا: "نستكمل بعون الله مسيرتنا الظافرة، مسيرة الكفاح والنضال، ونستجيب لنداء أهلنا في عاصمتنا الغالية، كما وعدناهم، وقد بلغ بهم الصبر المنتهى".
وأضاف: "اليوم موعدنا مع القدر ليستجيب لنداء الحق، ومع التاريخ ليفتح لنا صفحاته النيرة التي نسطر بها ثمرة الجهاد وخاتمة المعاناة والألم".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الجيش الليبى يعلن تحركه لتحرير طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.