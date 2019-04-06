انت الان تتابع رسميا.. الجيش الليبى يعلن تحركه لتحرير طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا

أعلن الجيش الوطنى الليبى، في بيان له، اليوم الجمعة، تحركه فعليا إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن التحرك يتم بشكل عسكري منظم، وحذر مكتب الإعلام التابع للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان صحفى، من نشر أي تفاصيل للتقدمات وتحديد تمركزات الجيش الليبى ومواقع وأماكن تقدمه من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين حفاظا على أرواح جنود الجيش، ودعا الجيش الليبى المواطنين المدنيين بالابتعاد قدر الإمكان عن أى مواقع الاشتباكات حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن مكتب الاعلام سينشر تفاصيل أية تقدمات حال الانتهاء منها وتأمين المناطق المحررة.

وكان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، قد أعلن أمس الخميس، انطلاق عملية تحرير العاصمة طرابلس، مؤكدا أن من "يلقون سلاحهم ويلزمون بيوتهم ويرفعون الراية البيضاء فهم آمنون"، بحسب كلمة لحفتر، نقلتها "سكاي نيوز" عربي. ووجه حفتر رسالة للجيش المرابط على تخوم طرابلس، قائلا: "نستكمل بعون الله مسيرتنا

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