مجلس الأمن الدولي يدعو قوات حفتر لوقف هجومها

دعا مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مغلقة طارئة عقدها حول ليبيا الجمعة قوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد، إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس، محذّراً من أنّ هذا الهجوم يعرّض الاستقرار في ليبيا للخطر.
وقال الرئيس الدوري للمجلس السفير الألماني كريستوف هوسغن للصحافيين عقب الجلسة إنّ "المجلس دعا قوات الجيش الوطني الليبي لوقف كلّ التحرّكات العسكرية".
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