جريفيث في «محاولة أخيرة» لإنقاذ اتفاق الحديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث محاولة قد تكون الأخيرة لإنقاذ اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة (غرب)، وذلك قبيل تقديمه إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن، منتصف أبريل الجاري.

وحسب «العين الإخبارية»، فقد قال مصدر في مكتب المبعوث الأممي إن جريفيث سيبدأ الجمعة (أمس)، زيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، في إطار جولة إقليمية دشنها من الرياض.

ويسعى جريفيث في زيارته التي تستمر 3 أيام لإقناع ميليشيات الحوثي الانقلابية بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالحديدة التي تنص على انسحاب الحوثي من ميناءي الصليف ورأس عيسى. وعلى الرغم من التعنت الحوثي، فإن الحكومة الشرعية وافقت على تعديلات في الخطة الأممية للانسحاب، تقضي بنشر مراقبين دوليين في ميناءي الصليف ورأس عيسى، وتأجيل النقاش حول هوية القوات المحلية إلى المرحلة الثانية من خطة الانتشار.

وتواصل ميليشيات الحوثي التعنت في تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة. وتزامناً مع ضغط دولي يدعوها لتنفيذه، صعدت الميليشيات الانقلابية عسكرياً بشن هجمات عسكرية مختلفة جنوبي الحديدة.

ويأمل المبعوث الأممي تحقيق اختراق نوعي في اتفاق استوكهولم الذي اقترب من طي شهره الرابع دون نتائج، وذلك لحفظ ماء وجهه قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي منتصف أبريل الجاري. وتتزامن تحركات جريفيث مع تصعيد سياسي للحكومة الشرعية التي حملت مكتب المبعوث الأممي وبعثة المراقبة بالحديدة، مسؤولية الإخفاق في تنفيذ الاتفاق بعد تجزئته.

إلى ذلك، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إن الميليشيات تقوم بغرس أفكار وقيم طائفية في عقول النشء، من خلال تدريس الفكر العقائدي الطائفي في المدارس وإجبار الطلاب على ترديد صرخة الموت التي تعتنقها الميليشيات؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية على صعيد التعايش المجتمعي ويتسبب في تمزيق النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب الواحد». جاء ذلك خلال لقائه في برلين مع رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني جايدي ينسن.

وأوضح الإرياني أن اليمن يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة منذ الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة، وما نتج عن ذلك من تدمير للمؤسسات والبنى التحتية ونهب الموارد والأموال العامة في مناطق سيطرة الميليشيات، وتحميل المواطنين أعباء مالية من خلال الجبايات الإضافية لترتفع مستويات الفقر إلى حدود غير مسبوقة، خاصة في ظل استمرار الميليشيات برفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، ورفضها لكافة الحلول المقترحة بتوريد إيرادات تلك المناطق إلى البنك المركزي، مقابل صرف المرتبات لكافة موظفي القطاع العام.

واستعرض مع مسؤولي اللجنة انتهاكات الميليشيات الحوثية بحق اليمنيين والتي لم تتوقف عند حد معين، بل تشمل كافة الحقوق المنصوص عليها في مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، وتطال كافة شرائح ومكونات المجتمع. وأضاف الوزير، أنه لم يحدث في يوم من الأيام أن تعرض الصحفيون والناشطون لمثل هذه الانتهاكات التي تمارسها ضدهم الميليشيات الانقلابية، والتي وصلت حد القتل والتعذيب والمحاكمات الاستثنائية، حيث يواجه عشرة من الصحفيين محاكمات غير قانونية لدى المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم الإرهاب.

وأشار إلى خطورة تجنيد الأطفال الذي تقوم به الميليشيات على التعايش المجتمعي والسلم الأهلي، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي تعد لتجنيد خمسين ألف طفل حسب معلومات مؤكدة ومرصودة لدى الحكومة، وقد قامت بتحويل المدارس إلى مراكز للاستقطاب والتجنيد، وأن هذا الأمر لا يظهر فقط مخططات الميليشيات في تمزيق المجتمع اليمني؛ بل يشكل خطراً على مستقبل هؤلاء الأطفال وينسف أي جهود لعملية السلام.

وتحدث وزير الإعلام عن تنفيذ اتفاقات استوكهولم قائلاً: «إن القيادة السياسية لبلادنا تنشد السلام وتقدم التنازلات تلو التنازلات، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي يستحقه أبناء شعبنا اليمني والمبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، لكن الميليشيات تستمر في مسلسل رفض كافة الاتفاقيات والعهود كسابق عهدها، وها هي اليوم ترفض تنفيذ اتفاق استوكهولم كما رفضت سابقاً تنفيذ كافة الاتفاقات السابقة، وكما تنصلت من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومشروع مسودة الدستور الاتحادي الجديد الذي كانت جزءاً منه». (وكالات)