قرية الحمرية تفتح أبوابها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمنطقة الحمرية، أمس الأول، فعاليات النسخة ال 17 من أيام الشارقة التراثية بالحمرية، بحضور د.عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وحميد سيف بن سمحة الشامسي، رئيس المجلس البلدي بالمنطقة، وحميد فايز الشامسي، نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، وحشد كبير من وجهاء ومسؤولي المنطقة والأهالي والمهتمين بالتراث.

وقدمت فرقة العيالة عروضاً فنية شعبية وفلكلورية ضمن أنشطة القرية التي تستمر حتى غد، وتهدف إلى ربط الأبناء والناشئة بتراثهم الحضاري، وتعريفهم بالموروث الشعبي.

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وجال الشيخ جمال بن عبد العزيز القاسمي في أروقة القرية التراثية، مستمعاً والحضور إلى شرح وافٍ حول أبرز البرامج والأنشطة، والأجنحة المخصصة للهيئات الشعبية والدوائر والمؤسسات المشاركة.

ودشن الشيخ جمال القاسمي أولى ورش التراث الشعبي وتابع آلية تعليم الأطفال والناشئة صنع المشغولات اليدوية التراثية والشعبية، وسلم المشاركين شهادات، كما تابع فعاليات المسرح التفاعلي.

وقال حميد سيف بن سمحة الشامسي: إنها فرحة كبيرة في منطقة الحمرية أن نشهد انطلاق أيام الشارقة التراثية، وهي تتواصل في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وسط هذا الحضور اللافت والكبير والاهتمام المتواصل من المجتمع بإحياء التراث وأشاد مبارك راشد الشامسي بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز التراث والموروث الشعبي في وجدان أبناء الشارقة، ودعم سموه للفنون الشعبية والتراثية في مختلف دول العالم. وأثنى على تعاون مختلف الدوائر الحكومية بحكومة الشارقة وحرصها على المشاركة في فعاليات الأيام التراثية بالحمرية.