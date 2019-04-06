تظاهرات الجزائر تطالب بجمهورية جديدة وتنحي القدامى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر ملايين الجزائريين في العاصمة والولايات، امس، في أول يوم جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، احتجاجاً على ما وصفوه ب«مواصلة بقايا النظام بقاءهم في المناصب المهمة بالسلطة»، فيما أفادت مصادر إعلامية، أمس، بإقالة مدير المخابرات وإلحاق الدائرة بوزارة الدفاع.

وبدأت الحشود بالتظاهر في وسط العاصمة الجزائر وبلغت أوجها في بداية الظهيرة مع انتهاء صلاة الجمعة.

وبدأ عدد المتظاهرين يزداد تدريجاً في ساحة البريد المركزي والشوارع المجاورة بوسط العاصمة الجزائر قبل بدء التظاهرة الكبرى. وقدرت أعداد المتظاهرين بعشرات الآلاف.

وردّد المتظاهرون شعارات «سئمنا من هذا النظام»، و«لن نسامح.. لن نسامح»، رداً على اعتذار الرئيس المستقيل وطلبه الصفح عن «كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل».

وغابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة من ساحة البريد المركزي، بينما عززت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، في حي المرادية، وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب برحيل النظام وبناء «جمهورية جديدة» بسواعد الشباب.

وتباينت الشعارات بين ساخرة، وصريحة، وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصب جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين في قضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة.

كما طالبوا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار «فليرحل الجميع» وأجمعوا على «وحدة الجيش والشعب».

وقال سعيد وافي ، «جئت من بومرداس منذ الخامسة صباحاً لأكون أول المتظاهرين ضد النظام الذي تركه بوتفليقة». وتابع «لا معنى لاستقالة بوتفليقة إذا استمر رجاله في تسيير البلاد».

وأكد سمير وزين ، وهو طالب بجامعة تيزي وزو، «نحن نتظاهر منذ 22 فبراير الماضي لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة فقط، هو أصلاً لم يكن يحكم لذلك لن يتغير شيء بذهابه وحده».

وكتبت صحيفة «الخبر» ، أمس، أنه «رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء باستقالة بوتفليقة غير أن مظاهر الفرح لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل (العصابة)». وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر الجمعة، مع صحيفة «الوطن» باللغة الفرنسية، أن «العصابة» المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش «من سياسيين ورجال أعمال متهمين بنهب أموال الخزينة العامة بطريقة، أو بأخرى».

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل عبر الإنترنت، إن «انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح... أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية، وأن ينظموا الانتخابات المقبلة».

من جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية، أمس، بإقالة مدير المخابرات اللواء عثمان طرطاق من منصبه، وإلحاق الدائرة بوزارة الدفاع. وكان طرطاق، وهو لواء متقاعد من الجيش، حليفاً للرئيس بوتفليقة.

وكشفت قناة «النهار» أن طرطاق غادر مكتبه مساء الخميس، بصفته أيضاً مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

ونقلت عن مصادر لم تذكر هويتها أنه تقرر إلغاء المنصب، الذي تم وضعه خصيصاً طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية، والذي جعله في وضع غير طبيعي.

كما أوضحت أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع، لكنهم في الواقع جرت هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية، مضيفة أن هذا الوضع يعتبر وضعاً غير طبيعي، يجعلهم يفلتون من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية.

(وكالات)