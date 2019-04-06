«إسرائيل» تقمع متظاهري غزة بـ «غاز الأعصاب»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 45 فلسطينياً بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بينهم حالات خطرة، إضافة إلى إصابة فلسطيني بقنبلة غاز، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال «الإسرائيلي» للمسيرات السلمية الأسبوعية شرقي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: «إن 45 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحي، إلى جانب إصابة شاب آخر بقنبلة غاز في صدره، وآخرين بالاختناق؛ بعدما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة خلف السياج الفاصل الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب جموع المواطنين، الذين يتظاهرون سلمياً شرقي غزة». وقال ضابط إسعاف فلسطيني: إن قوات الاحتلال تستخدم نوعاً جديداً من قنابل الغاز (غاز أعصاب) نشاهده لأول مرة منذ بدء المسيرات شرقي غزة قبل عام، ويصيب بالغثيان والهيجان. وتظاهرت الجماهير الفلسطينية في مخيمات العودة المنتشرة على طول الحدود الشرقية للقطاع، في فعاليات الجمعة ال53 بعنوان: «انتصار الكرامة».

وجرح شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في فمه، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرقي محافظة قلقيلية. وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: «إن قوات الاحتلال قمعت مسيرة القرية السلمية الأسبوعية، والتي خرجت للمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، وإحياء ليوم الطفل الفلسطيني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت؛ ما أدى لإصابة شاب برصاصة معدنية في فمه نقل على إثرها إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس؛ لتلقي العلاج».وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال، لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بوابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، وعولجوا ميدانياً. وكانت المسيرة قد خرجت دعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك رفضاً لتجديد الاعتقال الإداري بحق الناشط ثائر عميرة، الذي جدد الاعتقال له للمرة الرابعة على التوالي، وكذلك الناشط صلاح التايه، والذي جدد الاعتقال له للمرة الثانية.

وأصيب فتى بجروح بليغة؛ عقب دهسه بشكل متعمد من قبل أحد المستوطنين بالقرب من المدخل الغربي لقرية لتوانه شرقي يطا جنوب الخليل، وذكر شهود عيان، أن المستوطن لاحق بسيارته عدداً من المواطنين؛ بهدف دهسهم، وتمكن من إصابة الفتى أثناء هروبه، في حين أغلق مستوطنون، الطريق الرئيس بين نابلس وجنين، كما رشقوا مركبات المواطنين بالحجارة قرب مدخل قرية بزاريا في نابلس.

ونصبت قوات الاحتلال، عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات في محافظة جنين، كما أغلقت الشارع الالتفافي رقم 60 الواصل بين القدس ومستوطنة «غوش عصيون» جنوبي بيت لحم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، إن السلطات «الإسرائيلية» استهدفت أكثر من خمسين حارساً وموظفاً، منذ إعادة فتح مصلى «باب الرحمة» في المسجد الأقصى نهاية فبراير/‏شباط الماضي. وتقوم شرطة الاحتلال باعتقال الحراس والموظفين، الذين يفتحون باب مصلى «باب الرحمة»، ثم تسلمهم أوامر إبعاد عن الأقصى لمدد متفاوتة.(وكالات)