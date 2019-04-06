أهو ده اللي صار..المؤامرة علينا

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مارلين سلوم

غريب أمر عبد الرحيم كمال، كيف يأبى إلا أن يغمس ريشته بحبر أرواحنا، فيكتب ويسترسل، ونحن نشاهد وننبهر. غريب أمر هذا الكاتب، فهو لا يمر على الشاشة مرور المؤلفين العابرين، أو الموسميين، بل يتعمد أن يحفر كلماته في عقول الناس كأنه حرفي أرابيسك عتيق، تعوّد أن ينحت في النفس ليبرز أجمل ما فيها.

في هذه الدراما «النادرة الوجود»، والتي أطلق عليها «أهو ده اللي صار»، يجمع الكاتب بذكاء شديد بين الماضي والحاضر. ومن العنوان نفهم أنه يريد أن يقص علينا ما حصل، فاتبع أسلوب التشويق، جامعاً ما بين الواقع والخيال. يسرد حيناً ويعود إلى الواقع حيناً. دفاتر التاريخ مفتوحة، ومنها تفوح روائح الأصالة والرقي والأدب والألفاظ والعبارات الساحرة، ومنها نرى مرايا أنفسنا وواقعنا الحالي، والتناقض الكبير بين ما كان عليه الأجداد، وما نحن عليه اليوم.

يحيرك عن أي محطة أو نقطة يتحدث. كل ما في العمل مصنوع بحرفية عالية، بل شديد الإتقان، لدرجة أنك تجد هذا الكاتب يحلق في عالم آخر من الدراما، نسميها «نادرة الوجود» لأنها كذلك فعلياً، ولأنه اختار بنفسه أن يتحدث عن بطلة «نادرة الوجود» أيضاً. تشبه الأحلام في احتضانها لأصولها الصعيدية الفقيرة البسيطة وانتمائها إلى «الناس اللي تحت»، وفي ارتقائها إلى مستوى «الناس اللي فوق». صورة عن قدرة أي إنسان على الارتقاء بنفسه إذا مُنح الفرصة والإمكانيات ليتعلم ويتطور. وهي النموذج للمرأة المطيعة الملتزمة بالأصول والتقاليد ولو على حساب سعادتها وأحلامها وطموحاتها. عكسها تماماً، تأتي سلمى، البطلة «المودرن» التي تفعل كل ما تريد وتتزوج من يهواه قلبها مهما كانت الظروف.

المسلسل يقدم لنا التاريخ من خلال المجتمع وحكايات الناس، والتغيرات والتقلبات. لا السياسة موجودة، ولا خطاباتها ولا رجالاتها، إلا فيما ندر، وأحياناً عبر وجوه مرسومة في لوحات، بينما نبض الشارع، وردود أفعال الناس ومشاعرهم وطريقة تفكيرهم وتصرفاتهم، قدمت لنا أجمل وأصدق حقائق عن تلك الحقبة. حتى في تطرقه لظهور «الإخوان» وكشف ما يبطنونه وما يظهرونه، والتضليل الذي يزرعونه في عقول الشبان، ينعكس من خلال حفيدي جوني منصور والشيخ زهار. ومن مميزات الأسلوب في تناول الحكاية والتاريخ، أنه لا يخلو من التشويق والإثارة والأسرار التي ترافق المشاهدين حتى اللحظة الأخيرة.

عن أي شخصية نتحدث؟ وعند أي ممثل نتوقف؟ نادرة وسلمى، يوسف، خديجة هانم، أصداف، علي بحر، البساطي، الشيخ زهار، زكريا، يَسّى وغيرهم.. إنها جوقة متكاملة تعزف أجمل سيمفونية، بقيادة المخرج حاتم علي. كل في مكانه الصحيح، وكل يصل بأدائه إلى القمة. حتى الملابس والإكسسوارات والديكور.. لدرجة أننا صدقنا أن قصر يوسف نوّار موجود بالفعل في الإسكندرية وسنذهب لزيارته في أقرب فرصة!

إنها مؤامرة عبد الرحيم كمال وحاتم علي علينا؛ نجحت في أسرنا، واستسلمنا بملء إرادتنا.

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