عون: لبنان تجاوز «الانقسام الحاد».. ولا خوف على الوحدة الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لا خوف على الوحدة الوطنية؛ لأنه لا خطر علينا من الداخل؛ بل الأخطار تأتي من الخارج، مشيراً إلى أن لبنان تجاوز حالة الانقسام الحاد؛ لأننا اختلفنا في السياسة لكننا لم نختلف على الوطن، فربح الوطن في النهاية، فيما تعقد الحكومة جلسة يوم الاثنين المقبل لإقرار خطة الكهرباء بعد إنجازها في اللجنة الوزارية.

ولفت عون خلال لقائه المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، برئاسة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، أمس، إلى أن لبنان مر قبل الانتخابات الرئاسية بحالة انقسام حاد، أما اليوم فباتت الأمور مقبولة جداً، وهذا شيء حفظ لبنان من كل الأخطار التي كانت محيطة به، لأن الانقسام ظل على المستوى السياسي فقط؛ إذ اختلفنا في السياسة ولم نختلف على الوطن، والوطن هو الذي ربح في النهاية، وكان هناك نوع من رهانات على من سيربح الحرب حولنا، وقد تخطينا ذلك من خلال الجيش اللبناني، معتبراً أن هناك ترسبات ورثناها منذ العام 1990، ونحن نعانيها، وهمنا الأول إزالة آثارها، فوحده ملف الكهرباء رتب على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار، وسببه الأساسي الكيد السياسي، وعلى الرغم من أننا أنجزنا سابقاً خطة للكهرباء وتم التوافق عليها، فإنها تعرضت للعرقلة، واليوم نحاول رد الوطن إلى الخيارات الاقتصادية، والابتعاد عن الكيدية؛ لأن الإنماء لا علاقة له بالأحزاب.

ودعا عون إلى الالتفات إلى الإنجازات التي تحققت ومنها إصدار قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، وغيرها، وقال: «لا تخافوا على الوحدة الوطنية، وليس هناك خطر من الداخل علينا، الأخطار تأتي من الخارج، لكن القرار 1701 يحاصرها»، مشيراً إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية محفوظة، وهو يمارسها على أكمل وجه، معدّداً قسماً من هذه الصلاحيات كحق الاعتراض على القوانين، وإصدار بعض المراسيم مع الوزير المختص، وغيرها.

في غضون ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية برئاسة عون يوم الاثنين المقبل، لإقرار خطة الكهرباء التي أقرتها اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري مساء الخميس، بعدما ناقشت كل بنودها، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة عليها، وتوافقت على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلتين الموقتة والدائمة، وكذلك توزيع المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. وكذلك على موضوع النقل والتوزيع، على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والإسراع في تشكيل مجلس إدارة.

ومع الانتهاء من خطة الكهرباء تتفرغ الحكومة لدرس وإقرار مشروع موازنة 2019، بما فيها من تخفيض للعجز بنسبة 2.5 في المئة، تنفيذاً لطلب الجهات الدولية المانحة لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، في وقت أعلنت فيه قيادة الجيش، مديرية التوجيه، في بيان أمس، عن تعيين العميد محمود الأسمر أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، بعد ترقيته إلى رتبة لواء ركن.