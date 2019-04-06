الجيش الليبي يسيطر على مطار طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء أمس الجمعة، وسيطرت، على مطار طرابلس الدولي، كما سيطرت على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وقرية سوق الخميس التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوبي طرابلس، فيما قال قائد عسكري، إن قوات ليبية متحالفة مع حكومة طرابلس أسرت 145 من قوات الجيش الليبي.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن «معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة». وذكر المكتب أن وحدات عسكرية سيطرت على قرية سوق الخميس التي تبعد نحو، 40 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وقال شهود عيان وسكان من المنطقة، إن قوات الجيش سيطرت على القرية بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات مسلحة في طرابلس كانت تسيطر على المنطقة.

كما أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أن قوات الجيش الليبي تمكنت ضمن «عملية الفتح المبين» من بسط سيطرتها على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع بطرابلس.

وأكد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن عملية طرابلس العسكرية التي انطلقت أمس الأول الخميس، تستهدف الإرهابيين، مشيرا إلى أنها منفصلة عن العملية السياسية التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي: «في ديسمبر/كانون الأول الماضي خرج أهالي طرابلس يطالبون بجيش، وقال لهم القائد المشير خليفة حفتر إن صوتهم مسموع، واليوم نؤكد أننا ما زلنا نسمع هذا الصوت وما زال فاعلا، ومازال يحرك فينا الواجب الوطني المقدس، لتطهيركم وتأمينكم من العصابات الإجرامية والإرهابية، والميليشيات التي استولت على الأركان الرئيسية في العاصمة».

إلى جانب ذلك، قال قائد عسكري، أمس، إن قوات ليبية متحالفة مع حكومة طرابلس أسرت 145 من قوات الجيش الوطني الليبي.

وذكر قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية إن الأسرى اعتقلوا في مدينة الزاوية غرب طرابلس، مشيراً إلى الاستيلاء على 60 مركبة، نقلاً عن «رويترز».

وأفاد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أنه تم طرد قوات الجيش الليبي، ليل الخميس الجمعة من حاجز أمني يبعد 27 كلم غرب طرابلس، بعد ساعات من سيطرتها عليه.

وشوهد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق في بوابة 27 غرب طرابلس والتي استعادتها قوات الوفاق من الجيش الذي سيطر عليها ليلة أمس.

وفي وقت سابق، قال حفتر، في تسجيل صوتي بث عبر الإنترنت، ويحمل عنوان «عملية تحرير طرابلس»: «إلى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس، اليوم نستكمل مسيرتنا».

ودعا حفتر القوات المسلحة الليبية لرفع السلاح فقط ردا على حاملي السلاح في طرابلس، مؤكدا أن «من ألقى سلاحه ورفع الراية البيضاء، فهو آمن».

وجاء بيان حفتر بعد ساعات من سيطرة الجيش على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو مئة كم جنوبي طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع ميليشيات. (وكالات)