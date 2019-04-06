شباب الأهلي يقفز للوصافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد شباب الأهلي إلى المركز الثاني، بعد فوزه على دبا الفجيرة 3-1 في ختام المرحلة 19 من دوري الخليج العربي.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 38 نقطة، ليحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن العين الثالث.

وصعد بني ياس إلى المركز الخامس بدلاً من الوحدة، بعد فوزه على الإمارات 3-2، ليزداد موقف «الصقور» صعوبة في البقاء.

وتعادل الفجيرة وضيفه اتحاد كلباء 3-3.