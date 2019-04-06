رئيس مجلس الأمة التركي يصل الدوحة

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

وصل رئيس مجلس الأمة التركي، مصطفى شنتوب، مساء الجمعة، العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي.

وكان في استقبال شنتوب لدى وصوله، عضو مجلس الشورى القطري، صقر بن فهد المريخي، والسفير التركي لدى الدوحة، فكرت أوزر، حسب مراسل الخليج 365.

وتنطلق أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي، السبت، وتستمر حتى 10 أبريل/نيسان الجاري.

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وتنعقد الجمعية تحت عنوان "البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون".

ويبلغ عدد المشاركين فيها 2200 شخصية من أكثر من 160 دولة، وهو أكبر عدد يشارك في اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر المنظمة في جنيف.

وتأسست الاتحاد عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا)، ووليام راندال كريمر (بريطانيا)، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلدا.

ومن المقرر أن يشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في حفل الافتتاح الذي يحضره غابرييلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وفلاديمير فورونكوف، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.