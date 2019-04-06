هزيل.. الحلقة الثانية

صحيفة الخليج الإلكترونية

في مركز الشرطة

المأمور : حسناً كيف لي أن أعرف هويتك ؟ ، لا بد من وجود ضامن تظهر معه أوراقك

أنا : أيها المأمور لقد قلت لك بأنني قد نسيت محفظتي و هاتفي المحمول في سيارتي و أن صديقي قرر ايصالي إلى المنزل عندما وجدنا إطار سيارتي خالياً من الهواء … أريد معاودة الاتصال به !!

المأمور : لقد فعلت ذلك عدة مرات .. و لكن لا يمنع من أن تجرب مرة أخرى

أنا (ممسكاً بسماعة الهاتف) : هيا .. أجب أرجوك … لا يوجد رد !!!

المأمور : أعتقد بأنك ستحل ضيفاً علينا هذه اللية .. و عموماً فلم يتبق وقت طويل على الصباح .

في الطريق إلى الزنزانة

أنا : ألا أجد بحوزتك سجائر أيها الشرطي ؟

الشرطي (و هو يفتح باب الزنزانة) : لا أدخن السجائر يا هذا !! هيا أدخل

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دخلت إلى الزنزانة .. كانت خالية إلا من رجل في الخمسين من عمره تقريباً … يمسكُ بسيجارته و دخانها يعجُ بالمكان .. كم أحسدكَ أيها الرجل على هذه السيجارة !! يا لهذه الليلة المنحوسة !! إطار فارغ .. ثم زنزانة دون سجائر !! و ماذا بعد ؟!

أوه ! تذكرت .. إنه ذلك القلم اللعين .. لقد بدأت المصائب تنزل عليَّ واحدةً تلو الأخرى منذ أن أخذته من ذلك العجوز الخرف !! ماذا لو أنني لم أتخلص منه ؟! أوه لا !! لقد أعطيتهُ لصديقي !! لا أعرف ماذا سيحل بالمسكين الآن و قد أصبحَ القلم بحوزتهِ !! آمل أن لا يحل به أية نائبه حتى يخرجني من هنا .. ليس هذا مهماً الآن .. المهم كيف لي أن أطلب سيجارة من هذا المسجون ؟

اللعنة على السجائر .. هي الكائن الوحيد الذي أفقد أمامه عزة نفسي !!

ڤيكتور (رامياً لي سيجارة) : أمسك

أنا (في استغراب شديد) : شكراً و لكن كيف علمت أنني أريد سجائر ؟!!

ڤيكتور : ليس من الصعب أن تلامس احتياجات الآخرين .. الصعوبة قد تكون في قضائها لهم ..

أنا (بعد أن أشعلت السيجارة و أخذت نفساً عميقاً و اتكأت على الحائط) : ها قد قضيت لي أمراً و وجب عليَّ أن أرده لكَ !!

ڤيكتور (رامياً لي علبة السجائر) : العلبة كلها لك ..

أنا : أشكركَ يا سيد ..! هل لي بمعرفة اسمك الكريم ؟

ڤيكتور : ڤيكتور .. اسمي ڤيكتور .. و أنصحك بأن لا تُفكر في رد هذه الخدمة لي فما زال في العلبة أكثر من نصفها .. ستصبح مدين لي بعدة خدمات !!

أنا (و قد نظرتُ إليه باستغراب شديد) : لماذا أنت هنا ؟!

ڤيكتور : أنا بائع متجول .. أينما وجدتُ من يشتري مني اعتبرتُ المكانَ متجراً لي و قمت بعرض الأفضل مما أبيعهُ .. لم يسطع الشرطي استيعاب هذا و طلب مني ابراز تصريح يخولني بالبيع في الطرقات .. فقلتُ له بأنني لا أملكُ تصريحاً بذلك فألقى القبض عليَّ و ها أنت أمامي الآن !!

أنا : تقصد أن تقول ها أنا أمامك الآن !!

ڤيكتور : لا .. لقد قصدتُ ما قلتهُ .. أنتَ من يجلسُ أمامي الآن !!

أنا : سحقاً !! .. سيد ڤيكتور .. لقد بدأتُ يومي هذا بألغاز لم استطع حلها حتى الآن و ربما كانت هي السبب في وجودي هنا .. أرجوك .. لا تكلمني بالألغاز .. فأنا لم أعد أملك من الصبر ما يعينني على حلها !!

ڤيكتور (بعد أن نهض و صار يمشي داخل الزنزانة) : هذه هي مشكلتك !!

أنا : كيف ؟!!!

ڤيكتور : أنت كتاب مفتوح .. يمكن لأي شخص قراءته .. اصرارك على عدم الخوض في ما بين الأسطر يفرض عليك التعامل بالواقعية البحته !! و أننا إذا أضفنا الواحد على الواحد كانت النتيجة إثنان !! كل ذلك يجعلك أكثر وضوحاً مما يسهل على الآخرين قراءتك بل و معرفة كل شيء عنك ببساطه .. و هذا ما دعاني للقول بأنك أمامي الآن !!

أنا : أمممم .. لو كنتُ أصدق بالعرافة لقلتُ بأنكَ عراف .. أرى مبالغةً فيما تقوله رغم صواب أغلبه !!

ڤيكتور : الأمر لا يحتاج إلى عرافةٍ أو أن أكون عرافاً يا صديقي .. البحرُ المتلاطم الأمواج يُنبئُ عن عاصفةٍ تمورُ به .. و أنتَ منذُ أن دخلتَ إلى هذه الزنزانةِ و أنت تمورُ بالحيرةِ و تمورُ بِكَ هي أيضاً !!

أنا : حسناً .. لقد سمعتُ منكَ ما أظنُهُ بي فعلاً .. فلندع موضوع امكانية أي شخص قراءة ما بداخلي .. و حتى لو اتفقت معك في هذا الأمر .. فكيف لشخصٍ أو لكَ أنت تحديداً أن تعرف كل هذا بهذه السرعة و كل ما بيننا هو عبارة عن خمسة عشر دقيقة تقريباً و علبة سجائر فقط ؟؟؟!

ڤيكتور : (بعد أن جلس) : هههه يبدو أنني عرفتُ كل شيءٍ عنك بعد سؤالك هذا .. الأمر لا يحتاج إلى الوقت بل أنه لا يخضع إلى الوقت أساساً .. الادراك يكون في مرحلة الشك و يكون في مرحلة اليقين و يكون بين مرحلتي الشك و اليقين .. فيحل محل الوقت .. لأنه في كل وقت بل أن كل وقتٍ فيه .. يلازم الشخص أياً كان طيلة حياته .. و ينصرف عنه بانتهاء عمره و موته .. الادراك هو من يحدد الوقت و من يقسمه إلى أيام و ساعات و دقائق .. بالادراك يكون الوقت .. و ليس العكس !!

أنا (بعد أن أشعلتُ سيجارة أخرى) : حسناً حسناً .. أنا أدركُ بأنني شيء موجود في حيزٍ ما .. أدرك بأن أمراً ما يحدث و هو موجود .. أو ربما تكون هكذا : أنا أرى أشياء أمامي و أسمع أشياء أسميها أصواتاً و كلمات و ألمسُ أشياء أصنفُ هذا بأنه صلب الملمس و آخر لين و آخر تخترقهُ أصابعي فيكون سائلاً و أشعرُ بأنه لابد لي و أن أتنفس الهواء المحيطُ بي كي أبقى على قيد الحياة كي لا أختنق !! سؤالي هنا : لماذا كل هذا ؟ لماذا أنا موجود و لماذا أتنفسُ و لماذا أشعرُ بالأشياءِ عند ملامستي لها و لماذا الماءُ سائلاً بينما الحجر صلب و لماذا تعدد الأشياءِ أساساً ؟ لماذا و لماذا و لماذا ؟؟؟؟

ڤيكتور : أمممم .. ألم تلاحظ شيئاً في كل هذه التساؤلات ؟

أنا : ما هو ؟

ڤيكتور : أنكَ بدأتَ بالمبهَم و من ثم أعطيت لكلِ شيءٍ اسماً ؟!

أنا : هذا أمر طبيعي .. فكيفَ أسألكَ إذاً ؟!

ڤيكتور : لا لا .. أنت تُريدُ تبريراً لكلِ شيء و تريدُ أن تصل إلى أصل مستقل لكل شيء على حدة

أنا (في فرح) : نعم نعم أنا أريدُ ذلك .. و لكن لم يسبق لأحدٍ غيرك معرفة ما أريد !!

ڤيكتور : أمممم .. أنظر يا صديقي إلى هذه النافذة التي تكتسحها القضبان .. كم قضيباً يعامدها ؟

أنا : واحد .. إثنان .. ثلاثة .. أربعة .. خمسة .. ستة .. سبعة .. إنها سبعة قضبان

ڤيكتور : لو نزعنا أحد هذه القضبان هل ستكون النافذة سليمة ؟

أنا : بالطبع لا .. يلزمنا حينها أن نعيد توزيع باقي القضبان بمسافات معينة أو تلزمنا نافذة بمساحةٍ أصغر

ڤيكتور : حسناً .. أترى لو أنها خالية من القضبان مالذي كان سيحدث ؟

أنا : كان من السهل على أحدنا أن يهرب منها بسهولة

ڤيكتور : جيد .. أترى لو كان قضيباً واحداً يُعامدها .. مالذي كان سيحدُث ؟

أنا : لم أفهم !!

ڤيكتور : لو أردنا الهروب من هذه الزنزانة عن طريق هذه النافذة فسيكون من الصعب إزالة كل هذه القضبان أما لو كان قضيباً واحداً فقط فسيمكن نشره بأي قطعة معدنيه خلال وقت معين و من ثم يتسنى لنا الهرب .. أليس كذلك ؟

أنا : بلى هذا صحيح .. و هذا أيضاً سيعتمد على مكان القضيب الواحد فلو كان مكانه يعامد أحد الأطراف لا المنتصف لما احتجنا إلى نشره

ڤيكتور : ممتاز .. أريد أن أسألك الآن .. هل تختلف هذه القضبان عن بعضها أم لا ؟

أنا : لا بل هي الشيءُ ذاته !

ڤيكتور : لا .. هذا ليس صحيحاً .. هناك اختلاف !

أنا : لا أرى اختلافاً .. إنها الشيءَ ذاتهُ كما قلت لكَ .. كلها قضبان حديدية بنفس الأطوال

ڤيكتور : هذا جيد .. إنها تحمل الصفات ذاتها من حيث نوع المعدن و الأطوال .. و لكن ألم تلاحظ أنها ليست في المكان ذاته بل أنها بجانب بعضها البعض ؟

أنا : من الطبيعي أن تكون بجانب بعضها البعض لو أنها في المكان ذاته لأصبحت واحداً و لرجعنا إلى ءءءءء!!!! هل تقصد أن …….

ڤيكتور : نعم ها قد بدأت تستوعب ما أقصده .. أصل كل هذه القضبان هو معدن الحديد و قد صُنعت بنفس الأطوال كي تتلاءم مع حجم هذه النافذة و تقوم بمهمتها و هي إغلاق النافذة بشكل معين أمام من يحاول الهرب أي أنها تؤدي وظيفة معينة.. لو رقمنا هذه القضبان السبعة من اليمين إلى اليسار و أخذ أولها من اليمين الرقم و احد و أخذ الذي يليه الرقم إثنين ثم ثلاثة و هكذا .. سنجد أن القضيب رقم ستة هو ثاني قضيب من الجهة اليسرى و سنجد أيضاً أن القضيب الذي يحمل رقم ثلاثة هو خامس قضيب من الجهة اليسرى كذلك و سنجد أن القضيب رقم أربعة يتوسط باقي القضبان و هو الرابع من الجهتين و هكذا .. كل منها له مكان معين لا يمكن الاستغناء عنه فهو يؤدي دور معين مُناط به و يساهم في توازن المنظومة .. لا يمكن لأي منها أخذ مكان الآخر رغم وحدة أصلها و أطوالها المتساوية .. و وجودك يا صديقي في المكان الذي أنت فيه ما هو إلا جزء من منظومة تشترك فيها مع كل الأشياء سواءً كانت أشخاص أو مواد أو حتى محسوسات .. أنت تعمل لدى جهة معينة كي تتحصل على أجر و جهة عملك تستفيد من وجودك في المكان الذي وضعتك فيه كي تقوم بإنجاز أعمال معينه لها

أذناك تستمعان إلى الأصوات المحيطة بك كي يعرف عقلك ما الذي يجب عليك القيام به حيال كل ما يحدث حولك .. لو أفترضنا بأنك تشعر بالعطش فسوف تقوم من مكانك إلى مكان وجود الماء (ستمشي على قدميك) و من ثم تملأ الكأس بالماء (باستخدام يديك) و بعد ذلك تقوم بشرب الماء .. لدينا هنا عدة أشياء :

١- احتياج جسدك إلى الماء

٢- عقلك الذي أعطى الأمر لك بالشرب

٣- قدماك اللتان استخدمتهما في المشي

٤- الماء

٥- الكأس

٦- يداك … و غيرها

كل هذه الأشياء المختلفة اشتركت في تنفيذ أمرٍ ما .. و كل واحد منها قام بتأدية دور معين لتحقيق هدف واحد

استشعارك للأشياء يجعلك تتجاوب مع محيطك و بالتالي يتحقق الإدراك لديك !!

لو أن كل الأشياء أخذت الطابع ذاته لأنعدم الإدراك فكل شيء سيكون كالقضيب الواحد الذي يسهل نشره أو تجاوزه كما قلت أنت و بالتالي يفقد دوره !!

أنا : و لكن الأشياء التي ذكرتها ليست من أصلٍ واحد كالقضبان الحديدية !!

ڤيكتور : القضبان في مواضعها المختلفة تمثل عدد من الأشياء المختلفة كلياً بدليل عدم قدرة أحدها على أخذ دور الآخر سواءً اتحدت في الأصل أو كانت مختلفة فلو لونّا كل واحد منها بلون مختلف لأختلفت .. أو استبدلنا أحدها بقضيب من معدن آخر غير الحديد يحمل الصلابة ذاتها لاختلفت أيضاً !! المهم أن كل شيء له دور معين في سبيل وصولنا إلى هدف واحد !!

أنا : ليتني أحد هذه القضبان لما أدركتُ شيئاً !!

ڤيكتور : الإدراك هو من صنع هذه القضبان يا صديقي .. به تكون الأشياء و به يكون الوقت …

يقطع حديثنا الشرطي بعد أن فتح باب الزنزانة : السيد ڤيكتور هيا ستخرج من هنا

قام ڤيكتور و توجه نحو الباب و عند خروجه إلتفت إليَّ و قال : أعلم أنه ما تزال لديك تساؤلات كثيرة و لكن حاول استعادة ذلك القلم من صديقك فسوف يجيبك عنها !!!!!!!!! (ثم خرج و أغلق الشرطي الباب)

أنا (و قد وقفت مصدوماً في دهشة و ذهول) يا للهووووووول كيف علم بهذا !!!!!!! ……. يتبع إن شاء الله

بقلم

علي العايد

Twitter: @ali_alayed