القادسيه و #الاتحاد و #الاهلي يضربون بالأربعة

لمياء الناصري

تواصلت اليوم الجمعة مباريات المرحلة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربع مباريات، انطلقت بلقاء القادسية وأحد، ثم الفيصلي والفتح، والاتحاد والباطن، والشباب والأهلي.

على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، حسم القادسية مباراته أمام أحد بالفوز بأربعة أهداف في مقابل هدفين، بدأ الضيوف بالتسجيل عن طريق موسى معازو في الدقيقة التاسعة، ثم عدل النتيجة لأهل الدار بيسمارك في الدقيقة (28)، قبل أن يعود اللاعب ذاته ليسجل هدف التقدم للقادسية في الدقيقة (45).

ثم أضاف هارون كمارا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة (48)، وعزز ريس ويليامز من تقدم فريقه بهدفٍ رابع في الدقيقة (52)، بعد ذلك قلص صقر عطيف الفارق بتسجيله الهدف الثاني لأحد في الدقيقة (70).

ورفع القادسية بعد انتصاره إلى 27 نقطة صعد على إثرها إلى المركز الـ11 بفارق الأهداف عن الحزم، فيما تجمد رصيد أحد عند 16 نقطة متذيلاً جدول الترتيب.

وشهد ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة تعادل الفيصلي مع ضيفه الفتح بهدف لكل فريق، افتتح التسجيل أولًا للضيوق عن طريق علي الزقعان في الدقيقة (38)، وأدرك لويس غوستافو التعادل للمضيف في الدقيقة (42).

وبنقطة لكل طرف أصبح لدى الفيصلي 37 نقطة في المركز السادس، ولدى الفتح 34 في المرتبة الثامنة.



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وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، تغلب الاتحاد على نظيره الباطن بأربعة أهداف مقابل لهدف، سجله فهد المولد من «ركلة جزاء» في الدقيقة (23)، وزاد أهل الدار أهدافهم بآخر عبر رومارينهو في الدقيقة (59)، وعزز لأهل الدار تقدمهم بهدف ثالث داكوستا في الدقيقة (62)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بواسطة أندرس براكا في الدقيقة (81).

واختتم سيكو سانوغو رباعية فريق الاتحاد بهدف في الدقيقة (93) من عمر المباراة.

وحافظ الاتحاد بفوزه على مركزه الـ13 بـ25 نقطة، فيما بقي الباطن في مركزه الـ12 بـ22 نقطة.

واحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مواجهة الشباب والأهلي، ونجح الأخير في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف من دون رد، قص شريط التسجيل للأهلي محمد آل فتيل في الدقيقة (33)، قبل أن يضيف دجانيني الهدف الثاني في الدقيقة (38)، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (53)، ثم سجل سلمان مؤشر الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة (63).

وبات لدى الأهلي 46 نقطة في المركز الخامس، في وقت تجمد رصيد الشباب عند 47 نقطة في المركز الثالث.