شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من تقلبات جوية على 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تقلبات جوية على المنطقة الشرقية، وعسير، ونجران، تتمثل في استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة أن المناطق التي يشملها التنبيه وهي: ”نجران – شرورة – النعيرية – الجبيل – الخفجى – الدمام – تثليث – خيبر الجنوب – الصبيخة والأجزاء المجاورة”.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن التنبيه سوف ينتهي في تمام الساعة 23:30 اليوم الجمعة بمشيئة الله.