شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طفل في مجرى وادي الحائر.. و«مدني الرياض» يكثف البحث (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني السعودي، في الساعات الأولي من اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر”تويتر”: “مدني الرياض يستمر في أعمال البحث بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعيه للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة”.

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