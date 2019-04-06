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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طفل في مجرى وادي الحائر.. و«مدني الرياض» يكثف البحث (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الدفاع المدني السعودي، في الساعات الأولي من اليوم السبت، تكثيف عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات سقط في مجرى وادٍ بالرياض.
وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني عبر”تويتر”: “مدني الرياض يستمر في أعمال البحث بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعيه للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة”.
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