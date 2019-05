دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

أعلنت ادوبي عن ميزات وتحسينات جديدة لتطبيقات صناعة الفيديو في Creative Cloud وتشمل الميزات الجديدة ميزة Content-Aware Fill المدعوم من Adobe Sensei، وإمكانيات جديدة للعناوين والرسومات، وصياغة الرسوم المتحركة، وصقل المزج بين الصوتيات، وتنظيم وإعداد وسائط المشروع، وتعقب الاقنعة بشكل أسرع للتأثيرات وسير العمل اثناء تدريج الالوان، وتحسين الجرافيك المزدوج و تسريع الأجهزة لتنسيقات HEVC و H.264.

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

لسنوات ، كانت ادوبي كرييتف كلاود واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا لما بعد إنتاج الفيديو، بدأت الشركة في تنفيذ المزيد والمزيد من الميزات بناءً على الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيا التعلم الآلي التي تسمى Adobe Sensei، تهدف هذه الميزات إلى توفير ساعات من العمل اليدوي التي يقضيها محرري الفيديو في بعض المهام المتكررة.

علاوة على ذلك ، تقدم Adobe Stock الآن مجموعة واسعة من 10 مليون مقطع فيديو احترافي

عالي الجودة وخالي من حقوق الملكية، ومقاطع فيديو Motion Graphics من الوكالات والمحررين المستقلين لاستخدامها في المحتوى أو صناعة مقدمات الفيديو أو ملء الثغرات في المشروع.

دعنا نلقي نظرة على الميزات والتحسينات الجديدة لـ ادوبي Creative Cloud، شاهد الفيديو التالي الذي يعرض جميع الميزات الجديدة لـ Creative Cloud ثم تابع القراءة…

* برنامج ادوبي افتر افكت

الميزة الجديدة في Adobe After Effects هي Content-Aware Fill، أنها تمكن المستخدمين من إزالة الأشياء غير المرغوب فيها تلقائيا من اللقطات، يتم تشغيل Content-Aware Fill للفيديو بواسطة Adobe Sensei وقد تم تقديمه لأول مرة في ادوبي فوتوشوب، شاهد الفيديو التالي:

إنها تقوم بأتمتة عملية إزالة العناصر المرئية مثل اللافتات والشعارات وحتى الأشخاص من لقطات، والتي ينبغي أن توفر ساعات من العمل اليدوي، شاهد النتائج في الاسفل:

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

© alqiyady ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

© alqiyady ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

محرر Expressions جديد يسهل كتابة التعبيرات في محرر تعليمات برمجية كامل الميزات مضمّن في After Effects، التعبيرات عبارة عن قصاصات من جافا سكريبت تُستخدم لربط خصائص الرسوم المتحركة المرنة والحيوية دون الحاجة إلى إنشاء مئات الإطارات المفتاحية.

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

تم تصميم محرر Expressions لمساعدة المستخدمين في الترميز بشكل أسرع وأكثر دقة، ويسمح لهم بالتنقل في التعليمات البرمجية الخاصة بهم بشكل مرئي من خلال تسليط الضوء على بناء الجملة وأرقام الأسطر.

هناك بعض التحسينات في الأداء، على سبيل المثال التقديم السريع عند تطبيق تأثيرات GPU مثل Roughen Edges و Change Color، يدعم كلا التأثيرين الآن ألوان 16 و 32 بت، يتم الآن تحميل مشاريع Team Complex بشكل أسرع وتقديم تدفقات عمل محسّنة بين بريمير برو سي سي وافتر افكت، يوفر After Effects أيضًا تحسين فك تشفير الأجهزة وأداء تشغيل أكثر سلاسة لـ تنسيقات H.264 و HEVC.

* ادوبي بريمير برو سي سي

في بربمير برو سي سي هناك الآن لوحة جديدة تسمى Freeform Project والغرض منها هو المساعدة على تنظيم الوسائط بصريًا وحفظ التخطيطات لتحديد اللقطات من شأنها أن تسهل من عملية تبادل الأفكار حول القصة المراد تجميعها.

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

يمكن أن تحتوي المقاطع في لوحة Freeform على أحجام مختلفة ورمز ألوان ويمكن تكديسها في مجموعات مما يجعل عملية التحرير أكثر وضوحًا، شاهد الفيديو التالي:

الميزة الجديدة التالية هي المساطر والأدلة والتي من شأنها أن تقدم المزيد من الدقة والثبات في نافذة معاينة الفيديو.

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

باستخدام هذه الميزة الجديدة سيكون من الأسهل محاذاة العناوين والطبقات وتأثيراتها، سيكون من الممكن حتى حفظ ومشاركة قوالب الدليل في قائمة العرض المخصصة الجديدة لضمان الاتساق عند العمل في فرق (متوافقة حتى مع مستخدمي After Effects)، شاهد الفيديو التالي:

تم تحسين أدوات النص أيضًا، وهناك الآن خيارات جديدة لإضافة خطوط واطارات متعددة ونمط إلى نص كما هو مستخدم في اللغات اليابانية والكورية.

ادوبي تكشف عن الميزات الجديدة في بريمير برو وافتر افكت

العمل مع الخطوط أسهل أيضًا، يمكن مزامنة خطوط Adobe المجانية تلقائيًا وتجنب المشكلات شائعة الاستخدام، أصبح من الممكن الآن أيضًا استبدال الخطوط في المشروع بالكامل بنقرة واحدة لتحديث التصميم بسهولة.

اقرأ ايضاً | ادوبي تضيف تصدير ProRes لبرنامجي بريمير برو و افتر افكت

تم تعزيز تعقب القناع للألوان في Lumetri و تأثيرات سير العمل أكثر كفاءة حتى في الدقة العالية، تم ايضاً تحسين ترميز الأجهزة من أجل H.264 و HEVC لتشغيل أكثر سلاسة، شاهد الفيديو التالي:

هناك موازنة تحميل أفضل للعديد من وحدات معالجة الرسومات (بما في ذلك eGPUs) والتي يجب أن تؤدي إلى تصدير الفيديو بشكل أسرع، خاصةً مع برامج الترميز الاحترافية مثل Apple ProRes و RED وغيرها.

هناك الآن المزيد من الخيارات لإنشاء رسومات ورسوم متحركة في ادوبي بريمير برو سي سي، يمكن تجميع أشكال الأقنعة وتطبيقها من لوحة Essential Graphics.

ميزة Auto Ducking الجديدة مدعومة من قبل Adobe Sensei مصممة لكل من ادوبي اودشن و Premiere Pro، تسمح بإجراء تعديلات ديناميكية على الأصوات المحيطة مقابل الحوار، يمكن ضبط معايرات Keyframed يدويًا للاحتفاظ بالتحكم الإبداعي في المزج.

ما رأيك بهذه الميزات الجديدة لمجموعة برامج ادوبي Creative Cloud؟

