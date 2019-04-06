ليبيا... المسماري ينفي سيطرة قوات الوفاق على مطار طرابلس الدولي

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بنغازي - سبوتنيك. وقال المسماري في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: "بالنسبة لمطار طرابلس لم يأتينا تأكيد من غرفة العمليات بعودة سيطرة مليشيات الوفاق على مطار طرابلس الدولي وعليه فنحن ننفي هذه المعلومات"، مؤكدا أنه "في حال وجود عكس ذلك لن نحرج في إعلان ذلك لوسائل الإعلام".
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في سياق متصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن إصابة "أحد أكبر قادة الميليشيات" في طرابلس، غنيوة الككلي، خلال مواجهات مع قوات الجيش الليبي.
قالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه: "امتثالاً لأوامر القائد العام بعدم رفع السلاح إلا على من أراد المواجهة مع القوات المسلحة اضطر جنودنا البواسل للدخول في اشتباكات مع عدد من المجموعات المسلحة على تخوم مدينة طرابلس".
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