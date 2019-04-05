شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح غرامة تأخير تجديد «استمارات المركبات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقا للنظام.

جاء ذلك ردا من المرور، على مغرد وجه سؤالا قال خلاله: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.

وردت إدارة المرور بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ 60 يوما يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.