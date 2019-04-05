شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح غرامة تأخير تجديد «استمارات المركبات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقا للنظام.
جاء ذلك ردا من المرور، على مغرد وجه سؤالا قال خلاله: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.
وردت إدارة المرور بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها: “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ 60 يوما يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.
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