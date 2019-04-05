شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح الضوابط النظامية لعمل المرأة وفقاً للشريعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الضوابط النظامية لأصحاب العمل والعاملات؛ وذلك تمكيناً لعمل المرأة وحفظاً لكرامتها.

وتضمنت الضوابط التي تربط بين أصحاب العمل والعاملات، الآتي: الالتزام بمقتضيات الشريعة الإسلامية، على المرأة العاملة الالتزام بالحشمة في زيها، في حال كان للمنشأة زي خاص، فيجب أن يكون محتشماً وساتراً.

وأضافت وزارة العمل أنه في حال تطلب توفير ملابس خاصة بخطوط الإنتاج، فيجب أن تكون ملابس العاملات آمنة ومحتشمة.