شكرا لقرائتكم خبر عن مقيم يمني: هل يمكن تجديد التأشيرة العائلية من «أبشر»؟.. «الجوازات» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه بإمكان المقيم، حاليا تجديد جواز السفر في أي وقت ودون النظر للمدة المبقية في صلاحية الجواز.

جاء ذلك ردا على سؤال مقيم يمني، قال فيه: “هل يمكن للمقيم اليمني تمديد تأشيرة عائلية من منصة أبشر إلكترونيا دون الحاجة إلى السفر من مكة إلى مدينة جدة لتمديد التأشيرة في مصلحة جوازات الرحاب”.

وردت الجوازات، بتغريدة عبر حسابها الرسمي قالت خلالها: “أصبح بإمكانك تجديد جواز سفرك في أي وقت ودون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز”.