شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح كيفية إضافة «مولود جديد» لحساب مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الخطوات التي يتم من خلالها إضافة مولود جديد إلى حساب المستفيد للاستفادة من الدعم المستحق.

جاء ذلك ردا من حساب المواطن، عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد، وجه سؤالا قال خلاله: ” عندي طفل كيف يمكنني إضافته”.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “بإمكانك إضافة التابعين عن طريق حسابك (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على أيقونة حفظ).