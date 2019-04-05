شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحرر يد مواطن علق بإصبعه خاتم منذ 16 عاماً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.

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ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.