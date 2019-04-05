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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحرر يد مواطن علق بإصبعه خاتم منذ 16 عاماً (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكَّنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.
ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.
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