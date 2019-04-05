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الدفاع المدني يحرر يد مواطن علق بإصبعه خاتم منذ 16 عاماً (صور)

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هيثم سليمان 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يحرر يد مواطن علق بإصبعه خاتم منذ 16 عاماً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكَّنت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، من تحرير يد مواطن علق بإصبعه خاتم لمدة 16 عاماً، في منطقة شرورة، وذلك باستخدام المعدات اللازمة.

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ونشر الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً للمواطن بعد تحرير الخاتم من إصبعه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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