هل يتأثر سوق النفط العالمي بالأوضاع في ليبيا؟

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يخشى بعض المحللين من تأثر سوق النفط العالمي بالأوضاع في ليبيا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تحركات القوات الوطنية التابعة لخليفة حفتر للسيطرة على طرابلس

بات من المتوقع أن تُلقي الأحداث الجارية في ليبيا على مجريات الأمور ومدى مشاركتها في سوق النفط العالمية، خاصة أنها تعد من الدول العشر الكبار من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة، والتي تجعلها من اللاعبين الرئيسيين في العالم. وفي أعقاب إعلان اللواء خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، العملية الموسعة لاستعادة السيطرة على طرابلس، من المتوقع أن يؤثر ذلك على قدرات ليبيا النفطية، كما قد يلقي ببعض الظلال على السوق العالمي المتوتر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

في هذا العام، سعت قوات الجيش الوطني الليبي بالفعل إلى إعادة النظام إلى المنطقة الجنوبية المنتجة للنفط المضطربة، حسب ما ورد في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. خطة أوروبية لإنقاذ ليبيا من الانهيار.. ودعوات لمقاطعة إيطاليا وقال هاميش كينير، المحلل البارز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فيريسك

في هذا العام، سعت قوات الجيش الوطني الليبي بالفعل إلى إعادة النظام إلى المنطقة الجنوبية المنتجة للنفط المضطربة، حسب ما ورد في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية. خطة أوروبية لإنقاذ ليبيا من الانهيار.. ودعوات لمقاطعة إيطاليا وقال هاميش كينير، المحلل البارز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة "فيريسك مابلكروفت"، وهي مؤسسة معنية بالمخاطر السياسية، إن حملة الاستيلاء على طرابلس قد تكون أشد قوة.

وأضاف كينير في حديثه للشبكة الأمريكية: "نعتقد بشكل أساسي أن الجيش الوطني الليبي سينخرط في قتال عنيف قرب طرابلس". Advertisements وتابع: "على عكس تقدمها الأخير في الجنوب، سيواجه الجيش الوطني الليبي مقاومة أكثر تصميمًا من الميليشيات الأكبر والأفضل تنظيمًا في المنطقة الغربية"، موضحًا أنه "على الرغم من السيطرة على محطات النفط، فإن قوات حفتر ستكافح أيضًا لتمويل نزاع طويل كونها لا تسيطر على المؤسسة الوطنية للنفط الليبية والبنك المركزي".

وطرحت هيلما كروفت، الرئيسة العالمية لإستراتيجية السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس"، سؤالًا حول "ما إذا كان حفتر سيسعى أخيرًا إلى تعزيز سيطرته على الساحل الشمالي لليبيا، تاركًا محطات النفط الشرقية في البلاد عرضة لخصومه؟". هل تنقذ الدبلوماسية الروسية ليبيا من مستنقع الفوضى؟ وقالت كروفت: "بالتأكيد، إذا كان سيتولى السيطرة على طرابلس بالقوة، فإن السؤال هو ماذا يعني ذلك بالنسبة لأصول الطاقة الكبيرة التي تقع تحت سيطرته في الشرق؟".

ويأتي الصراع الذي يلوح في الأفق في وقت تتقلص فيه إمدادات الخام العالمية وتتقدم أسعار النفط بثبات نحو 70 دولارًا للبرميل، كما ينمو الاستهلاك العالمي بشكل أسرع من المتوقع. ومن ناحية العرض، تقوم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا بخفض الإنتاج، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لتشديد عقوبات على النفط الإيراني والفنزويلي.

يراقب المحللون والمتداولون الأوضاع في ليبيا عن كثب، لأن إنتاجها من النفط كان من أكبر الأوراق في سوق النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن إنتاجها قد تذبذب بشكل كبير في الأشهر الماضية، لأن حقول النفط الجنوبية في البلاد قد توقفت عن العمل بشكل مؤقت، وسط قتال بين خليط من الميليشيات والجماعات القبلية، كما فقدت قوات حفتر السيطرة لفترة وجيزة على مرفأ رأس لانوف وسدرة العام الماضي. حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي وقالت كروفت إنه إذا سيطرت قوات حفتر على الغرب، فقد يكون ذلك سلبيًا بالنسبة لأسعار النفط، لأن القيادة الموحدة قد تسمح بتدفق المزيد من النفط الخام إلى السوق من ليبيا.

ومع ذلك، حذرت كروفت أنه سيكون من الصعب على أي قائد فرض النظام في جميع أنحاء البلاد المنقسمة، ويمكن أن تكون المعركة في طرابلس مقدمة للقتال الطويل، وهو ما قد يؤثر بدوره على قطاع النفط من حيث قدرته على الإنتاج والتصدير. ويسعى الجيش الوطني الليبي للسيطرة على طرابلس دون أن يتخلى عن المكاسب التي حققها على مدى السنوات الثلاث الماضية في البلاد.

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