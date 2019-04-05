«كن رجلاً».. رئيس أوكرانيا يثير جدلًا برسالة نارية لمنافسه في الانتخابات (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حثَّ الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو (المرشح لولاية جديدة)، في رسالة مصورة وجّهها للمرشح الرئاسي فلاديمير زيلينسكي، أن يكون رجلًا وألا يختبئ خلف أحد.
الانتخابات أجريت في 31 مارس الماضي، وأعلنت اللجنة الانتخابية أنّ أحدًا من المرشحين لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات للفوز بالجولة الأولى.
جولة الإعادة ستقام يوم 21 أبريل الجاري، ويتنافس فيها كلٌ من زلينسكي وبوروشينكو.
بورشينكو قال لمنافسه الانتخابات: "فلاديمير ألكسندروفيتش.. يجب أن أتواصل معك من خلال الكاميرات بدلاً من التحدث وجهًا لوجه.. لا تقلق.. النقاش ليس مخيفًا".
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