بي إم دابليو تسير عكس اتجاه العالم وتنتج محرك V12 رغم الانبعاثات

يبدو أن مجموعة بي إم دابليو BMW الألمانية ستتمكن من الاحتفاظ بمحركات V12 الأقوى والأكبر حجما لـ4 سنوات مقبلة لتزود بها طرازات السيدان من سياراتها الفارهة المنتمية إلى الفئة السابعة حتى عام 2023،وفقا لموقع العين الإخبارية.

وكانت مجموعة بي إم دابليو BMW قريبة بحسب موقع "موتور وان" المتخصص في شؤون المحركات والسيارات من التوقف عن صناعة محركات الـV12 بشكل نهائي بداية من العام المقبل بسبب لوائح الانبعاثات الأوروبية الهادفة للحد من انبعاثات عوادم السيارات المسببة للتلوث البيئي.

ووفقا لما أشار إليه مايكل باير أحد المسؤولين داخل مجموعة بي إم دابليو BMW فإن الشركة نجحت في إدخال العديد من التحديثات والتطويرات الخاصة على محركات الـ V12 التي تأتي بسعة 6 لترات لتتوافق مع الشروط والضوابط الحالية للوائح الانبعاثات الأوروبية وكفاءة المحركات.

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وأوضح "باير" بأن تلك التعديلات التي قامت بها المجموعة هي العامل الأساسي التي ستجعل أجيال سيارات الفئة السابعة القادمة وتحديدا حتى عام 2023 متمتعة بمحركات الـV12.

وفي السياق نفسه اعترف "باير" بأنه يصعب تطوير وتعديل محركات الـV12 مستقبلا لتتوافق مع اللوائح والشروط الأوروبية المستقبلية الخاصة بالانبعاثات والتلوث البيئي.

والجدير بالذكر أن شركة إيه إم جي AMG التابعة لمجموعة مرسيدس بنز Mercedes-Benz أعلنت تخليها عن صناعة محركات الـV12 في وقت سابق وهو الأمر الذي يراه المحللون مكسبا كبيرا لمجموعة بي إم دابليو BMW فيما يتعلق بجذب عملاء من منافستها المباشرة الراغبين في سيارات السيدان الفارهة قوية الأداء.