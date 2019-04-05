دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نصائح ذهبية من أجل شحن بطارية الهاتف سريعا

الكثير منا في بداية اليوم يدرك أن مستوي بطارية هاتفه منخفض ولا يوجد وقت كاف لعلاج تلك المشكلة سريعا، اليوم نقدم دليلك لشحن الهاتف في أقل وقت متاح.

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alqiyady 1 على الرغم من أن جميع هواتف أندرويد مزودة بمدخل شاحن عالمي فإنه لا يقصد بذلك أنها متشابهة، لذا فتوصيل كابل الشحن الخاص بك بالحاسوب تعد فكرة سيئة إذا كنت تريد شحن هاتفك بسرعة. بالإضافة هناك فارق بين منفذ USB 2.0 الذي يخرج 2.5 واط فقط من الطاقة بينما يوفر USB 3.0 الذي يخرج 4.5 واط. ولذلك يفضل توصيل الشاحن بقبس الحائط الكهربي مباشرة إذا كنت تريد شحن هاتفك سريعا.

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عندما تقوم بشراء هاتفك تأكد من دعمه لخاصية الشحن السريع الجديدة التي تساعد على شحن أكثر من نصف البطارية في عدة دقائق وأصبحت معظم الهواتف الحديثة تدعم تلك الخاصية حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك.

alqiyady 1 عندما تقلل المهام التي يقوم بها الهاتف خلال عملية الشحن سيقوم بالشحن أسرع حيث يساعد وضع الطائرة على منع جميع الاشارات اللاسلكية من الوصول إلى هاتفك ولن تستطيع استقبال المكالمات او الرسائل مما يقلل من الاستهلاك حتي يجري شحن الهاتف بالكامل في أسرع وقت.

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سيؤدي إيقاف تشغيل هاتفك إلى إعادة شحنه بشكل أسرع وقد يؤدي ذلك إلى التخلي عن وصول الإشعارات إليك ولكن سيستمر هاتفك بالعمل حتي نهاية اليوم.

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اذا كان هاتفك يحمل نظام أندرويد لولي بوب Lollipop أو الأنظمة الأحدث سوف تجد وضع توفير البطارية داخل إعدادات الهاتف فقط قم بتفعيله للحفاظ على طاقة البطارية أثناء شحن الهاتف.

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تأكد ما إذا كان لديك أي ميزات غير ضرورية، مثل البلوتوث أو GPS أو الواي فاي أو NFC ، والتي قد تستهلك طاقة البطارية دون أن تشعر، لذا قم بإغلإق جميع تطبيقاتك وأوقف هاتفك من عمل نسخ احتياطية تلقائية أو تحديث التطبيقات تلقائيا من متجر جوجل بلاي.المزيد:

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