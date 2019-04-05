نصائح ذهبية من أجل شحن بطارية الهاتف سريعا

الكثير منا في بداية اليوم يدرك أن مستوي بطارية هاتفه منخفض ولا يوجد وقت كاف لعلاج تلك المشكلة سريعا، اليوم نقدم دليلك لشحن الهاتف في أقل وقت متاح.
رجل يدخل في غيبوبة بعد صدمة كهربائية من شاحن iphone alqiyady 1 رجل يدخل في غيبوبة بعد صدمة كهربائية من شاحن iphone
شاهد أيضاً: رجل يدخل في غيبوبة بعد صدمة كهربائية من شاحن iphoneاستخدم الشاحن المناسب لهاتفك
alqiyady 1 على الرغم من أن جميع هواتف أندرويد مزودة بمدخل شاحن عالمي فإنه لا يقصد بذلك أنها متشابهة، لذا فتوصيل كابل الشحن الخاص بك بالحاسوب تعد فكرة سيئة إذا كنت تريد شحن هاتفك بسرعة. بالإضافة هناك فارق بين منفذ USB 2.0 الذي يخرج 2.5 واط فقط من الطاقة بينما يوفر USB 3.0 الذي يخرج 4.5 واط. ولذلك يفضل توصيل الشاحن بقبس الحائط الكهربي مباشرة إذا كنت تريد شحن هاتفك سريعا.
تسريبات.. ظهور نسخة حديثة من Samsung Galaxy 5G بمواصفات مختلفة alqiyady 1 تسريبات.. ظهور نسخة حديثة من Samsung Galaxy 5G بمواصفات مختلفة
شاهد أيضاً: تسريبات.. ظهور نسخة حديثة من Samsung Galaxy 5G بمواصفات مختلفةاختيار هاتف يدعم خاصية الشحن السريع
عندما تقوم بشراء هاتفك تأكد من دعمه لخاصية الشحن السريع الجديدة التي تساعد على شحن أكثر من نصف البطارية في عدة دقائق وأصبحت معظم الهواتف الحديثة تدعم تلك الخاصية حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك.ضع الهاتف في وضع الطائرة Airplane mode
alqiyady 1 عندما تقلل المهام التي يقوم بها الهاتف خلال عملية الشحن سيقوم بالشحن أسرع حيث يساعد وضع الطائرة على منع جميع الاشارات اللاسلكية من الوصول إلى هاتفك ولن تستطيع استقبال المكالمات او الرسائل مما يقلل من الاستهلاك حتي يجري شحن الهاتف بالكامل في أسرع وقت.
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سيؤدي إيقاف تشغيل هاتفك إلى إعادة شحنه بشكل أسرع وقد يؤدي ذلك إلى التخلي عن وصول الإشعارات إليك ولكن سيستمر هاتفك بالعمل حتي نهاية اليوم.
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اذا كان هاتفك يحمل نظام أندرويد لولي بوب Lollipop أو الأنظمة الأحدث سوف تجد وضع توفير البطارية داخل إعدادات الهاتف فقط قم بتفعيله للحفاظ على طاقة البطارية أثناء شحن الهاتف.قم بإيقاف تشغيل الخواص غير الضرورية alqiyady 1
تأكد ما إذا كان لديك أي ميزات غير ضرورية، مثل البلوتوث أو GPS أو الواي فاي أو NFC ، والتي قد تستهلك طاقة البطارية دون أن تشعر، لذا قم بإغلإق جميع تطبيقاتك وأوقف هاتفك من عمل نسخ احتياطية تلقائية أو تحديث التطبيقات تلقائيا من متجر جوجل بلاي.المزيد:
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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.