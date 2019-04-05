شكرا لقرائتكم خبر عن قوات موالية لحكومة طرابلس تستعيد السيطرة على مطار طرابلس الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس اليوم الجمعة إن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من اليوم السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا. وقال فتحي علي باشاغا لقناة تلفزيون الأحرار الليبية "استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلى مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل". وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.

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