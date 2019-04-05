"أنصار الله" تسيطر على مواقع للجيش جنوب شرقي تعز

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© AP Photo / Hani Mohammed
ووفقاً لـ"المسيرة"، تكللت العملية باستعادة مواقع سيطر عليها الجيش اليمني خلال زحف الأيام الماضية.
وأشارت القناة إلى تكبيد الجيش اليمني، خلال العملية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وأعلنت القوات الحكومية، أمس الخميس، إحباط هجوم واسع لـ"أنصار الله" على جبل الرضعة في جبهة الأقروض، وإلحاق خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف المهاجمين.
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