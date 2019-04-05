"أنصار الله" تسيطر على مواقع للجيش جنوب شرقي تعز

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القاهرة — سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله": "إن الجماعة والقوات الموالية لها نفذت عملية، وصفتها بالنوعية، على مواقع للجيش اليمني في جبهة الأقروض بمديرية المسراخ جنوب شرقي تعز."

ووفقاً لـ"المسيرة"، تكللت العملية باستعادة مواقع سيطر عليها الجيش اليمني خلال زحف الأيام الماضية.

وأشارت القناة إلى تكبيد الجيش اليمني، خلال العملية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأعلنت القوات الحكومية، أمس الخميس، إحباط هجوم واسع لـ"أنصار الله" على جبل الرضعة في جبهة الأقروض، وإلحاق خسائر بالأرواح والعتاد في صفوف المهاجمين.