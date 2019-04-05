الجيش الليبي يعلن إصابة أحد "أكبر قادة الميليشيات" في طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. قالت شعبة الإعلام الحربي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه: "امتثالاً لأوامر القائد العام بعدم رفع السلاح إلا على من أراد المواجهة مع القوات المسلحة اضطر جنودنا البواسل للدخول في اشتباكات مع عدد من المجموعات المسلحة على تخوم مدينة طرابلس".

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وأشارت الشعبة إلى أن "الاشتباكات التي خاضتها قواتنا قد كبدت الميليشيات العديد من الإصابات وعلى رأسها إصابة أحد قادتها المدعو غنيوة الككلي".

وأمر قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها يوم الأربعاء، لاستهداف ما وصفه بالجماعات الإرهابية، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

وبدأ الهجوم بالسيطرة على مدينة غريان، التي تبعد نحو 80 كم جنوب طرابلس، بعد مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء المتمركز في طرابلس، فائز السراج.