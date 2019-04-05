وزراء خارجية مجموعة السبع يحذرون حفتر من مواصلة الزحف إلى طرابلس

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قال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان لهم إنهم يعارضون العمل العسكري في ليبيا مؤكدين "نعتقد بقوة أنه لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي"، حسبما نقلت "رويترز".
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في سياق متصل، قال فتحي علي باشاغا وزير الداخلية في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، إن قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من اليوم السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا.
وقال باشاغا لقناة تلفزيون "الأحرار" الليبية "استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلى مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل"، وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.
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