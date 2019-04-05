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حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي القديم

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قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومقرها طرابلس اليوم الجمعة إن "قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من اليوم السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا". كما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / REUTERS TV

وقال فتحي علي باشاغا لقناة تلفزيون الأحرار الليبية "استطاعت هذه القوات أن تتسلل إلى مطار طرابلس وتعدت مطار طرابلس والآن تم إرجاعها وتحرير مطار طرابلس بالكامل".

وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.

وكان مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في 2014 جنوب العاصمة طرابلس فيما تدور الاشتباكات بالقرب منه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن من طرابلس التي وصلها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.

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