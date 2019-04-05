- 1/2
- 2/2
قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق ومقرها طرابلس اليوم الجمعة إن "قوات موالية لحكومة طرابلس استعادت في وقت متأخر من اليوم السيطرة على المطار الدولي السابق جنوبي العاصمة من قوات شرق ليبيا". كما نقلت وكالة "رويترز".
© REUTERS / REUTERS TV
وأضاف باشاغا أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار.
وكان مصدر عسكري في اللواء التاسع التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الجيش الليبي قد تمكن من السيطرة على المطار الدولي القديم الذي تم حرقه في 2014 جنوب العاصمة طرابلس فيما تدور الاشتباكات بالقرب منه.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن من طرابلس التي وصلها الأربعاء الماضي، أن الأولوية للحل السياسي في ليبيا، مؤكدا التزامه الكامل بدعم العملية السياسية التي يقودها الليبيون نحو تحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية والرخاء للشعب الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.