مفاوض حكومي: لوليسغارد فشل في إقناع الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وقال زعيل في تغريدة على موقع "تويتر": "لوليسغارد يعرب عن قلقه أن الاتفاق في الحديدة يتجه نحو الإخفاق، وأن محاولاته الكثيرة مع الحوثيين لم تجد نفعا في إقناعهم للتنفيذ".

ومنذ توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" في جولة مفاوضات السلام بالسويد، في ديسمبر الماضي إلى اتفاقات بشأن الحديدة وتبادل الأسرى ومحافظة تعز، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الطرفين حول تفاصيلها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/ مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.