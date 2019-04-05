المسماري: لن نتوقف إلا بعد تحرير طرابلس والمطار تحت سيطرتنا

وأضاف المسماري "رصدنا تحركات للميليشيات المسلحة تجاه منطقتي الشويرف والجفرة، معلنا عن سقوط "5 شهداء في صفوف قواتنا خلال معركة تحرير طرابلس".

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحرير طرابلس.

وثمن المسماري جهود أهالي طرابلس في دعم قوات الجيش الليبي في المنطقة المحررة.

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وقال المسماري "قواتنا تتقدم نحو طرابلس رغم قطعها مسافات طويلة تقدر بأكثر من 1000 كم"، مشيرا إلى أن معركة القوات الليبية "ستكون من تخوم العاصمة الليبية طرابلس".

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي العسكريين المشاركين في تحرير طرابلس لاحترام حقوق الإنسان وتأمين المدنيين.

وأشار المسماري إلى أن طائرة جوية أقلعت من مطار مصراتة وقصفت قوات الجيش المتقدمة لتحرير طرابلس، وأتبع ذلك بالتأكيد على "نحتفظ بحقنا في الرد على أي مصدر نيران يستهدف قواتنا العسكرية".