إثيوبيا تعلن موقفها من مقاطعة قطر وتوجه دعوة لدول الأزمة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات جيتاشو، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة، إن إثيوبيا تعطي الأولوية في علاقاتها مع أية دولة للمبادئ والمصالح المشتركة، وفقا للوكالة الرسمية.

وأضاف أن أديس أبابا تؤكد مجددا دعمها لما يبذله أمير دولة الكويت لتسوية الأزمة الخليجية، وتدعو إلى تغليب الحوار والدبلوماسية في الأزمة الخليجية.

© REUTERS / TIKSA NEGERI

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، استبعد فكرة قطع العلاقات مع دولتي قطر والإمارات، مؤكدا أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن إثيوبي يعملون هناك.

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وقال أبي أحمد إن "فكرة وقف العلاقات مع قطر والإمارات المتحدة ليست منطقية"، مضيفا: "بل ينبغي العمل مع هذه الدول لمحاربة الفقر وتطوير البلاد، ولا يوجد في السياسة تصنيف الدول بالصديق والعدو لأن هذا الشيء يضر البلاد"، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم.