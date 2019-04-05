وزير داخلية "الوفاق" يعلن إعادة السيطرة على مطار طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلن فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، أن قواتهم تمكنت من استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي، جنوبي العاصمة، بعد سيطرة قوات خليفة حفتر، عليه لساعات.

جاء ذلك في تصريح صحفي لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).



وكشف باشاغا، أن المعارك مازالت متواصلة في منطقة قصر بن غشير، المجاورة للمطار، والتي أعلنت قوات حفتر السيطرة عليها أيضا.

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وأضاف "المعركة ستستمر إلى حين القضاء على مصدر التهديد. دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، قال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، في مؤتمر صحفي إنهم أحكموا السيطرة على مطار طرابلس الدولي (القديم)، وقصر بن غشير، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وأنها سيطرتها كذلك على مدينة العزيزية بالكامل (45 كلم جنوب طرابلس).

وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.

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