قوات حفتر تعلن سيطرتها على مطار طرابلس جنوبي العاصمة

وليد عبد الله/ الخليج 365
قال أحمد المسماري، الناطق باسم قوات الشرق الليبي، إن قوات خليفة حفتر، أحكمت سيطرتها على مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة، ومنطقة قصر بن غشير، المجاورة له، ومدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وأنهت سيطرتها كذلك على مدينة العزيزية بالكامل (45 كلم جنوب طرابلس).
وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة بنغازي (شرق)، بثته وسائل إعلام محلية، أن العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس "مُستمرة ولن تتوقف حتى إنجاز المهمة بالكامل".
وأشار إلى أن المعركة، السبت، ستكون على أطراف طرابلس (يقصد قلب العاصمة).
وذكر أن قواته ستقصف وستتعامل مع أي هدف يُهددها.
ولم تعلق حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، ولا القوات الموالية لها، على ما قاله المسماري، إلى غاية الساعة 19:00 ت.غ.
وأطلق حفتر الخميس، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، قبل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس (جنوب غرب)، برعاية أممية، ما أثار رفضا محليا ودوليا.
وردا على العملية، أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، سلاح الجو بـ "قصف كل من يهدد الحياة المدنية"، بالتزامن مع تقدم قوات حفتر نحو الغرب.
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