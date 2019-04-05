واشنطن ولندن وباريس تحذر نظام الأسد من معاودة استخدام أسلحة كيماوية

واشنطن / ديلبار بايكان / الخليج 365

حذرت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا،الجمعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عودة النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزراء الخارجية، الأمريكي مايك بومبيو، والبريطاني جيرمي هانت، والفرنسي جان إيف لودريان، من واشنطن، بمناسبة مرور عامين على المذبحة الكيماوية بمدينة خان شيخون بمحافظة إدلب.

وأكد البيان، أن الدول الثلاث "تحذر وتؤكد تمسكها القوي بالرد وبصورة مناسبة على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد".

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وأشار أن النظام السوري انتهك المعايير الدولية باستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه قبل عامين في خان شيخون، وقبل عام تقريبا في مدينة دوما في دمشق، مسببا معاناة كبيرة وأزمة إنسانية حادة.

وذكر أن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيعمل على تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، مؤكدا أن الدول الثلاث ملتزمة على العمل معا لتحقيق الهدف.

وأكد البيان أنه لا يمكن إيقاف الصراع الدائر في سوريا سوى باتفاق سياسي وتفاوضي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وارتكب النظام السوري ثاني أكبر مجزرة كيميائية له في 4 أبريل/نيسان 2017، في خان شيخون بريف إدلب، أسفرت عن سقوط أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 آخرين، بعد المجزرة الأولى التي ارتكبها في منطقة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق، في أغسطس/ آب 2013.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.