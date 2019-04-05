ليبيا.. قوات حفتر تعلن سيطرتها على ثلاثة مناطق جنوبي طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، بسط سيطرتها على مناطق قصر بن غشير، ووادي الربيع، وسوق الخميس، جنوبي طرابلس.
جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات حفتر، على صفحتها الرسمية في فيسبوك.
من جانبه، قال عميد بلدية قصر بن غشير، محمد عجاج، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) إن اشتباكات عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس الدولي (متوقف عن العمل منذ 2014).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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